Полицейские допросили хозяина собаки, которая покусала ребенка в Подмосковье

Полицейские нашли и допросили хозяина собаки, которая покусала ребенка в подмосковном поселке Дрожжино.

Мужчина выгуливал овчарку без намордника и не смог удержать на поводке. А когда животное набросилось на 13-летнюю девочку, даже не пытался помочь, а быстро скрылся с места. Подростку помогли очевидцы, они вызвали скорую и полицию. В итоге ребенка госпитализировали.

В отношении владельца агрессивной собаки возбудили уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

