Виновник смертельного ДТП на трассе М-5 признался, что был пьян

Водитель автомобиля Gelandewagen, который устроил смертельную аварию на трассе М-5 "Урал", был пьян. На допросе мужчина признался, что перед тем, как сесть за руль, выпивал спиртное.

Массовая авария произошла в воскресенье поздно вечером. По данным полиции, Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями. Водитель такси скончался, еще несколько человек получили тяжелые травмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

