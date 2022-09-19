Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях уходящего дня

Полицейские нашли владельца собаки, которая покусала ребенка в подмосковном поселке Дрожжино. Мужчина выгуливал овчарку без намордника и не смог удержать на поводке. А когда животное набросилось на 13-летнюю девочку, даже не пытался помочь, а просто скрылся с места. Подростку помогли очевидцы, они вызвали скорую и полицию. В итоге ребенка госпитализировали. В отношении владельца собаки возбудили уголовное дело.

На канатной дороге "Лужники – Воробьевы горы" сегодня прошли учения. Из-за этого до 16:00 она не работала. В учениях принимали участие пожарные, спасатели и специалисты различных городских служб, в том числе и водных. По сценарию учений на канатной дороге произошла авария, из-за чего она остановилась, при этом люди, находившиеся в 12 гондолах над землей и водой, оказались там заблокированы. В результате, чтобы помочь им, спасателям и пожарным пришлось использовать подъемные механизмы, а также альпинистское снаряжение.

Водитель внедорожника Mercedes, который устроил массовую аварию со смертельным исходом в Подмосковье, признался, что сел за руль нетрезвым. Видео допроса опубликовала пресс-служба МВД. Виновнику ДТП грозит от 5 до 12 лет тюрьмы, в его отношении возбуждено уголовное дело. Авария произошла поздно вечером накануне на трассе М-5 "Урал".

В субботу движение по Садовому кольцу и прилегающим к нему улицам временно закроют. Там будет проходить осенний мотопарад. Водителей попросили заранее планировать маршруты для поездок в центр города. Уже с четверга на некоторых участках кольца будет запрещена парковка. А проезд закроют в ночь с пятницы на субботу. Ограничения будут действовать до 15:00 субботы.

Центробанк объявил об ужесточении правил выдачи ипотечных кредитов. Новые требования вступят в силу с первого декабря. Увеличится коэффициент риска по кредитам на покупку квартир по договору участия в долевом строительстве, если первый взнос будет ниже 10%. По мнению ЦБ, эта мера должна снизить количество рискованных займов и обезопасить банковский сектор.

В Донецке жертвами удара ВСУ стали 13 мирных жителей. Погибли в том числе двое детей. Еще восемь человек пострадали. Украинские военные обстреляли Куйбышевский район. Снаряды попали в остановку и магазин, где в этот момент было много людей. Взрывы прогремели и в районе улицы Васнецова.

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