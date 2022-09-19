Новости часа: уголовное дело завели на водителя Mercedes, который устроил аварию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело завели на водителя Mercedes, который устроил массовую аварию в Подмосковье, сообщили в МВД.

Все соцобъекты Москвы подключат к теплу до 20 сентября. Об этом рассказали в МОЭК.

Продукты не планируют разрешать к параллельному импорту. По алкоголю решат до конца сентября, прокомментировал глава Минпромторга Денис Мантуров.