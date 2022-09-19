Дело возбудили в отношении водителя Mercedes после смертельного ДТП в Подмосковье

В отношении водителя Mercedes Gelandewagen, который устроил смертельное ДТП в Подмосковье, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Нарушителю может грозить срок от 5 до 12 лет. Авария произошла накануне на автодороге М5 "Урал". Водитель на Gelandewagen столкнулся с Renault, который ехал по встречной полосе, а потом с BMW. В свою очередь, Renault врезался в Mitsubishi. В результате водитель Renault умер на месте, а его пассажир пострадал. Также травмы получил пассажир Mitsubishi.

По предварительным данным, водитель Gelandewagen был пьян. После столкновения он попытался ехать в обратную сторону по встречке, но не справился с управлением и остановился. После этого вел себя агрессивно, на мужчину даже пришлось надеть наручники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.