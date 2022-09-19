Пешеходный переход придавил 7 автомобилей на западе Москвы

Временный пешеходный переход из-за ветра придавил семь припаркованных машин на западе Москвы. Они стояли в запрещенном месте. Об этом сообщили в управе района Филевский парк.

Конструкция наклонилась при очередном сильном порыве. Разбирают ее в эти минуты силами подрядчика, уточнили власти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.