Внедорожник вылетел на тротуар на юго-востоке столицы. Видео прислали очевидцы. Авария произошла на перекрестке улиц Генерала Кузнецова и Привольной.

Машина срезалась в рекламный щит. На место приезжали спасатели, но быстро уехали. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.