Подросток за рулем ВАЗ врезался в припаркованный минивэн в Горно-Алтайске

Подросток за рулем ВАЗ въехал на крышу минивэна в Горно-Алтайске. Видео с места опубликовали в Telegram.

На кадрах видно искореженное авто на крыше другой припаркованной машины. Как сообщили очевидцы, 14-летний школьник в момент ДТП был пьян. Он на большой скорости влетел в припаркованный Nissan Serena. Как машина в итоге могла оказаться на крыше иномарки, пока неизвестно. В результате аварии никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.