Пьяный водитель проехался на перевернутой машине мимо поста ГИБДД в Бурятии

В Бурятии пьяный водитель проехался на перевернутой машине мимо поста ГИБДД. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

Мужчина ехал по дороге Иркутск – Чита мимо поста весового контроля. В какой-то момент не справился с управлением и врезался в препятствие. От удара машина перевернулась и несколько секунд продолжала ехать уже на крыше, рассыпая искры, а затем загорелась. Сотрудники ГИБДД помогли водителю выбраться из автомобиля и стали тушить пламя. Сам мужчина не получил значительных травм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.