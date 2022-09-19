Ветер повалил десятки деревьев в Бургасе. Ураган прошел по южному побережью Черного моря в Болгарии. По данным местных властей, пострадали две женщины.

Самый серьезный ущерб буря нанесла Бургасу. Там повалены десятки деревьев, частично было заблокировано движение. А мощный ветер буквально разрушил городской террариум, хотя сотрудникам все же удалось предотвратить побег местных обитателей. Почти вся инфраструктура пляжей разрушена, несколько районов остались без электричества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.