Две машины такси столкнулись на перекрестке в Алтуфьеве. Видео выложили в Сеть очевидцы.

После удара один автомобиль вылетел на тротуар и пробил забор напротив торгового центра "Маркос – Молл". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.