Машину развернуло поперек дороги около комплекса "Москва-Сити"

Полиция и скорая начали работу на ТТК в районе комплекса "Москва-Сити". Там столкнулись две машины, одну развернуло поперек дороги.

Движение на месте аварии немного затруднено, нет проезда по левому ряду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.