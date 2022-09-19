Белгородские школы в приграничной зоне перешли на дистанционное обучение

С 19 сентября белгородские школы в приграничных поселках переходят на дистанционное обучение. А в детских садах будут работать только дежурные группы. Об изменениях режима сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Речь идет об учреждениях, которые находятся в населенных пунктах в 10-километровой зоне от границы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.