Сильный ветер повалил дерево в одном из столичных дворов

В одном из дворов на севере столицы сильным порывом повалило дерево. На кадрах видно, что кроной задело припаркованный автомобиль.

19 сентября москвичам тоже следует проявить осторожность. В городе пока сохраняется ветреная погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.