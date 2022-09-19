ДТП с участием не менее 5 автомобилей произошло в Подмосковье

Водитель Gelendwagen без номеров устроил массовую аварию на федеральной трассе М-5 "Урал". Как рассказывают очевидцы, сначала черный внедорожник во время движения задел несколько машин, которые двигались в попутном направлении, а потом развернулся и помчался по встречной полосе.

По меньшей мере пять машин разбиты, одна из них перевернулась. Погиб водитель такси. Еще двоих серьезно пострадавших госпитализировали. Сам же виновник аварии остался жив.

На кадрах видно, как мужчина сидит в машине, прикованный наручниками. Чтобы убрать разбитые машины и обломки с дороги, потребовалось время. Движение на участке Новорязанского шоссе было закрыто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.