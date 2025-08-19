Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 22:30

Происшествия

Новости регионов: дело возбуждено после отравления участников ГТО в Чебоксарах

Новости регионов: дело возбуждено после отравления участников ГТО в Чебоксарах

Движение на Ярославском шоссе в районе МКАД затруднено из-за ДТП

Спасатели не уверены, что застрявшая в горах Киргизии альпинистка жива

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 августа

Альпинистка из Москвы застряла на пике Победы в Киргизии

Новости мира: пожар вспыхнул в строящемся Центре исламской цивилизации в Ташкенте

Россиянка сломала ногу на пике Победы в Киргизии и неделю находится на высоте 7 тыс метров

Мужчина избил свою супругу на юге Москвы

Новости регионов: число погибших из-за взрыва в Рязанской области выросло до 25 человек

Суд в Москве избрал меру пресечения для блогера Никиты Ефремова

В Чебоксарах возбудили уголовное дело после массового отравления участников соревнований ГТО. Как сообщили в Следственном комитете РФ, на данный момент известно, что с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 10 детей и 3 взрослых.

В Ставропольском крае произошел крупный пожар на горе Бештау. По данным МЧС, там загорелась сухая растительность. Площадь пожара достигла около 3 тысяч квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика