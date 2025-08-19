Новости регионов: дело возбуждено после отравления участников ГТО в Чебоксарах

В Чебоксарах возбудили уголовное дело после массового отравления участников соревнований ГТО. Как сообщили в Следственном комитете РФ, на данный момент известно, что с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 10 детей и 3 взрослых.

В Ставропольском крае произошел крупный пожар на горе Бештау. По данным МЧС, там загорелась сухая растительность. Площадь пожара достигла около 3 тысяч квадратных метров.

