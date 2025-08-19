Россиянка сломала ногу на пике Победы в Киргизии и неделю находится на высоте 7 тыс метров

Россиянка уже 7 дней находится на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в Киргизии, где сломала ногу во время восхождения. Аварийные спасательные операции проводились несколько раз, но из-за сильного ветра и снегопадов вертолеты не смогли приблизиться к месту происшествия.

Сейчас ее шансы на спасение зависят от улучшения погоды, которое прогнозируют не ранее чем через несколько дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.