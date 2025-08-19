Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 14:30

Происшествия

Новости регионов: число погибших из-за взрыва в Рязанской области выросло до 25 человек

Новости регионов: число погибших из-за взрыва в Рязанской области выросло до 25 человек

Суд в Москве избрал меру пресечения для блогера Никиты Ефремова

Новости мира: Вучич пообещал восстановить порядок в Сербии

Новости регионов: лесной пожар в ЛНР распространился на площади 500 гектаров

Новости регионов: режим ЧС введен в Станично-Луганском округе ЛНР из-за лесного пожара

Новости мира: протестующие в Белграде разбили окна в штаб-квартире правящей партии

Несколько автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе под Мытищами

Магазин "Пятерочка" загорелся в пригороде Санкт-Петербурга

"Московский патруль": жительница деревни Ваютино развела на участке незаконный зоопарк

"Московский патруль": четверо мужчин избили охранника одного из баров в Москве

Число погибших из-за взрыва в Рязанской области выросло до 25 человек, по данным МЧС. Еще одно тело нашли при разборе завалов. Пострадали 158 человек. Часть раненых перевели в московские стационары. Взрыв произошел в пороховом цехе на заводе "Эластик" 15 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Мощный смерч заметили в Пермском крае. Он сорвал крыши и повалил деревья, сообщают местные жители. Также из-за шторма повреждена линия электропередачи. Последствия ликвидирует рабочая группа, ее собрали местные власти. Людей просят зафиксировать повреждения имущества. Пострадавших из-за непогоды нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодарегионывидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика