Новости регионов: число погибших из-за взрыва в Рязанской области выросло до 25 человек

Число погибших из-за взрыва в Рязанской области выросло до 25 человек, по данным МЧС. Еще одно тело нашли при разборе завалов. Пострадали 158 человек. Часть раненых перевели в московские стационары. Взрыв произошел в пороховом цехе на заводе "Эластик" 15 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Мощный смерч заметили в Пермском крае. Он сорвал крыши и повалил деревья, сообщают местные жители. Также из-за шторма повреждена линия электропередачи. Последствия ликвидирует рабочая группа, ее собрали местные власти. Людей просят зафиксировать повреждения имущества. Пострадавших из-за непогоды нет.

