Новости мира: Вучич пообещал восстановить порядок в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен восстановить порядок в стране на фоне антиправительственных протестов. Он заявил, что полиция будет преследовать участников митингов гораздо жестче. Они разбили окна в одном из белградских отделений правящей партии. Митингующие также взрывали пиротехнику и бросали камни.

Антиправительственные протесты начались в Сербии после того, как на вокзале второго по величине города страны Нови-Сада обрушился железобетонный козырек, убивший 16 человек.

В гавани американского Балтимора взорвалось грузовое судно с углем на борту. Огонь был локализован, а о пострадавших не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

