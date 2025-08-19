Форма поиска по сайту

19 августа, 11:30

Политика

Новости мира: Вучич пообещал восстановить порядок в Сербии

Новости регионов: лесной пожар в ЛНР распространился на площади 500 гектаров

Новости регионов: режим ЧС введен в Станично-Луганском округе ЛНР из-за лесного пожара

Новости мира: протестующие в Белграде разбили окна в штаб-квартире правящей партии

Несколько автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе под Мытищами

Магазин "Пятерочка" загорелся в пригороде Санкт-Петербурга

"Московский патруль": жительница деревни Ваютино развела на участке незаконный зоопарк

"Московский патруль": четверо мужчин избили охранника одного из баров в Москве

"Московский патруль": двух мужчин задержали за незаконный вылов 20 кг карпов в Подмосковье

"Московский патруль": драка из-за отказа в сигарете произошла в Некрасовке

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен восстановить порядок в стране на фоне антиправительственных протестов. Он заявил, что полиция будет преследовать участников митингов гораздо жестче. Они разбили окна в одном из белградских отделений правящей партии. Митингующие также взрывали пиротехнику и бросали камни.

Антиправительственные протесты начались в Сербии после того, как на вокзале второго по величине города страны Нови-Сада обрушился железобетонный козырек, убивший 16 человек.

В гавани американского Балтимора взорвалось грузовое судно с углем на борту. Огонь был локализован, а о пострадавших не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

