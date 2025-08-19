Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 06:30

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС введен в Станично-Луганском округе ЛНР из-за лесного пожара

Новости регионов: режим ЧС введен в Станично-Луганском округе ЛНР из-за лесного пожара

Новости мира: протестующие в Белграде разбили окна в штаб-квартире правящей партии

Несколько автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе под Мытищами

Магазин "Пятерочка" загорелся в пригороде Санкт-Петербурга

"Московский патруль": жительница деревни Ваютино развела на участке незаконный зоопарк

"Московский патруль": четверо мужчин избили охранника одного из баров в Москве

"Московский патруль": двух мужчин задержали за незаконный вылов 20 кг карпов в Подмосковье

"Московский патруль": драка из-за отказа в сигарете произошла в Некрасовке

Спасатели нашли пропавших грибников в Хабаровском крае

Сотрудника ПВЗ задержали за кражу мобильного телефона в Москве

В Станично-Луганском округе ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного лесного пожара. Огонь уничтожил несколько домов в дачном поселке и вплотную подобрался к районной больнице. Возгорание началось накануне в лесничестве, из-за сильного ветра пожар охватил порядка 20 гектаров за несколько часов. Местных жителей эвакуируют. На тушение отправлены десятки пожарных машин и автоцистерны. Создан оперативный штаб.

В Иркутской области выпал сильный град. Это стало катастрофой для приусадебных участков. Урожай полностью уничтожен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарпогодарегионывидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика