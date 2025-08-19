Новости регионов: режим ЧС введен в Станично-Луганском округе ЛНР из-за лесного пожара

В Станично-Луганском округе ЛНР введен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного лесного пожара. Огонь уничтожил несколько домов в дачном поселке и вплотную подобрался к районной больнице. Возгорание началось накануне в лесничестве, из-за сильного ветра пожар охватил порядка 20 гектаров за несколько часов. Местных жителей эвакуируют. На тушение отправлены десятки пожарных машин и автоцистерны. Создан оперативный штаб.

В Иркутской области выпал сильный град. Это стало катастрофой для приусадебных участков. Урожай полностью уничтожен.

