Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 23:30

Происшествия

Новости регионов: прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Сочи

Новости регионов: прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Сочи

"Безопасный город": в Москве под машиной обнаружили розовую гранату

"Безопасный город": друга блогера Литвина задержали по подозрению в мошенничестве

"Безопасный город": сотрудник букмекерской конторы ранил ножом клиента в Москве

"Безопасный город": суд продлил арест четверым фигурантам по делу о нападении на "Крокус"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 августа

Новости регионов: Росавиация начала проверку после жесткой посадки самолета в Сочи

Колесо обозрения в Измайловском кремле возобновило свою работу

Новости мира: Трамп и Харрис сравнялись по количеству голосов в нескольких штатах США

Люди застряли на колесе обозрения в Измайловском кремле

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета Smartavia в аэропорту Сочи. В результате инцидента в хвостовой части самолета образовалась дыра. На борту находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Росавиация квалифицировала событие как серьезный инцидент и приступила к расследованию.

В Казани курьер спас женщину от агрессивного мужчины. Камера наблюдения на подъезде дома запечатлела, как к женщине подошел мужчина и начал ей заламывать руку. В тот момент курьер смог быстро обезвредить нападавшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика