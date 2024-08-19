Новости регионов: прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Сочи

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета Smartavia в аэропорту Сочи. В результате инцидента в хвостовой части самолета образовалась дыра. На борту находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Росавиация квалифицировала событие как серьезный инцидент и приступила к расследованию.

В Казани курьер спас женщину от агрессивного мужчины. Камера наблюдения на подъезде дома запечатлела, как к женщине подошел мужчина и начал ей заламывать руку. В тот момент курьер смог быстро обезвредить нападавшего.

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