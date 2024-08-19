Колесо обозрения в Измайловском кремле возобновило свою работу

Колесо обозрения в Измайловском кремле высотой 50 метров возобновило свою работу после остановки по техническим причинам, сообщает Агентство "Москва".

Ранее телеграм-каналы передавали, что на аттракционе застряли люди – всего в кабинках находились около десяти человек. Предварительная причина – отключение электричества в парке. На место оперативно отправились спасатели, кабинки уже спустили вниз. В результате никто не пострадал.

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