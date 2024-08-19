Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 17:30

Происшествия

Новости регионов: взрыв произошел на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке

Новости регионов: взрыв произошел на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке

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Два человека пострадали в массовом ДТП на 45-м км МКАД

На трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке прогремел взрыв, после чего начался пожар. Пострадали три человека, они находятся в реанимации. По данным МЧС, причиной взрыва стала разгерметизация на воздушной линии газопровода. Возбуждено уголовное дело.

В Коломне квартира пенсионерки сгорела из-за упавшей свечи. Женщина зажгла ее в честь праздника Преображения Господня и отошла на кухню, когда свеча упала на телевизор. Соседи вызвали пожарных и оказали женщине первую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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