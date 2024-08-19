Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 12:30

Происшествия

Новости регионов: взрыв и пожар произошли на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке

Новости регионов: взрыв и пожар произошли на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке

Два автомобиля попали в ДТП в районе подмосковного Раменского

Новости регионов: на Камчатке действующий вулкан полуострова дважды выбросил пепел

Новости мира: грузовик взорвался в столице Израиля

Новости регионов: пожар охватил три тыс гектаров в Туве

Новости регионов: землетрясение силой до 9 баллов может произойти на Камчатке

Два человека пострадали в массовом ДТП на 45-м км МКАД

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 августа

Несколько автомобилей столкнулись на 45-м км МКАД

Двоих россиян госпитализировали после ДТП с автобусом в Белоруссии

Взрыв прогремел на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке. За ним последовал пожар. Троих пострадавших госпитализировали. На месте работают экстренные службы. По данным МЧС РФ, причиной взрыва стала разгерметизация на воздушной линии газопровода.

Между тем актер Михаил Ефремов может из-за состояния здоровья и риска инсульта выйти на свободу по УДО в декабре 2024 года, пишут СМИ. Сторона защиты уже подготовила новое ходатайство. Для его подкрепления собрано множество медицинских справок. В них – как ранее поставленные 60-летнему актеру диагнозы, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками. Адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в исправительной колонии приведет актера к инсульту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика