Новости регионов: взрыв и пожар произошли на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке

Взрыв прогремел на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке. За ним последовал пожар. Троих пострадавших госпитализировали. На месте работают экстренные службы. По данным МЧС РФ, причиной взрыва стала разгерметизация на воздушной линии газопровода.

Между тем актер Михаил Ефремов может из-за состояния здоровья и риска инсульта выйти на свободу по УДО в декабре 2024 года, пишут СМИ. Сторона защиты уже подготовила новое ходатайство. Для его подкрепления собрано множество медицинских справок. В них – как ранее поставленные 60-летнему актеру диагнозы, так и прогрессирующие заболевания, установленные тюремными медиками. Адвокаты будут настаивать на том, что нахождение в исправительной колонии приведет актера к инсульту.

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