Новости регионов: на Камчатке действующий вулкан полуострова дважды выбросил пепел

После землетрясения на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Он выбросил пепел дважды за сутки – на 4,5 и 8 километров. Шлейф растянулся на полторы тысячи километров к юго-востоку. Для авиации введен наивысший – красный – код опасности. Это значит, что вулкан угрожает местным и международным рейсам, и летать в этом районе нельзя. По прогнозам специалистов, афтершоки будут ощущаться на полуострове еще несколько недель.

Площадь лесных пожаров в Туве выросла до трех тысяч гектаров. В регионе действует режим ЧС. Власти готовятся к эвакуации одного из сел, ранее уже вывезли около пятисот детей из трех лагерей. В центральных районах республики пламя почти вплотную подошло к населенным пунктам. Сейчас в Туве действует более 30 лесных пожаров, за последние сутки удалось справиться только с одним, еще три – на стадии локализации.



На острове Русский альпинист сорвался со скалы и упал на камни. Он вместе с другом спускался по веревке, но не удержался. Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию. Они подняли альпиниста на лодку, оказали помощь и доставили на берег, где передали врачам.

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