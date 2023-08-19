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19 августа, 23:15

Происшествия

Пожар произошел на севере Греции в результате аномальной жары

Пожар произошел на севере Греции в результате аномальной жары

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Еще один лесной пожар неконтролируемых размеров заставил спасателей эвакуировать 8 поселков на севере Греции. Сгорели несколько домов и автомобилей. Ликвидировать возгорание мешает сильный ветер. К тушению привлечена пожарная авиация.

В данный момент в Греции установилась аномальная жара. Например, в Афинах термометры показывают 35 градусов в тени, а в ближайшие дни воздух прогреется до 40 градусов. В стране появилось несколько очагов лесных пожаров, некоторые из них уже локализованы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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