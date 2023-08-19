Поезд сошел с рельс в штате Оклахома

Поезд сошел с рельсов в американском штате Оклахома, повреждены восемь вагонов. По данным СМИ, состав перевозил пластиковые гранулы.

Однако местные издания писали, что внутри было неизвестное вещество, которое вылилось на дорогу. Эту информацию власти не подтвердили.

В данный момент железнодорожный переезд заблокирован, по словам служб безопасности, может потребоваться несколько дней, чтобы расчистить пути. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

