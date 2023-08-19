19 августа, 16:30Происшествия
Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы
Пресечена попытка атаки украинского БПЛА на объекты Москвы и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В столице за семь месяцев построены промышленные площадки общей площадью 100,5 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве стартовал капремонт путепровода в Южнопортовом районе, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.
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