Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы

Пресечена попытка атаки украинского БПЛА на объекты Москвы и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В столице за семь месяцев построены промышленные площадки общей площадью 100,5 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве стартовал капремонт путепровода в Южнопортовом районе, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

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