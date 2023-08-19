Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 16:30

Происшествия

Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы

Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы

Российские военные пресекли попытку террористической атаки по объектам в Москве – МО РФ

Российские военные пресекли попытку террористической атаки по объектам в Москве

Бойцы группировки "Днепр" разгромили отряд ВСУ в районе поселка Казачьи лагеря

Украинский БПЛА атаковал военный аэродром в Новгородской области – Минобороны РФ

Автомобиль загорелся на парковке ТЦ "Пролетарский"

32 человека пострадали при обрушении подвесного моста в Индонезии

Разрушительный тайфун дотянулся до Камчатки

В Пакистане несколько христианских храмов подверглись атаке радикальных мусульман

В аэропортах застряли почти полторы тысячи пассажиров Red Wings

Пресечена попытка атаки украинского БПЛА на объекты Москвы и Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В столице за семь месяцев построены промышленные площадки общей площадью 100,5 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве стартовал капремонт путепровода в Южнопортовом районе, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиямэр МосквыгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика