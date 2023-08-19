Российские военные пресекли попытку террористической атаки по объектам в Москве – МО РФ

Беспилотник пытался атаковать Московский регион. Дрон уничтожили силами ПВО в районе Путилково в Красногорске. О пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку сообщили в Минобороны России.

Известно, что беспилотник был самолетного типа. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Дрон потерял управление и потерпел крушение в безлюдном районе.

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