19 августа, 16:15Происшествия
Российские военные пресекли попытку террористической атаки по объектам в Москве – МО РФ
Беспилотник пытался атаковать Московский регион. Дрон уничтожили силами ПВО в районе Путилково в Красногорске. О пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку сообщили в Минобороны России.
Известно, что беспилотник был самолетного типа. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Дрон потерял управление и потерпел крушение в безлюдном районе.
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