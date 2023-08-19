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Разрушительный тайфун дотянулся до Камчатки

Разрушительный тайфун дотянулся до Камчатки

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Разрушительный тайфун, что бушевал накануне в Японии, все-таки дотянулся до Камчатки – на юге региона река вышла из берегов, мост просто смыло. Отрезанным от мира оказался целый поселок, в нем проживают около сотни человек. К делу подключилась прокуратура.

Первые запрещающие знаки для электросамокатов появились в Сочи. Таблички "проезд запрещен" теперь можно встретить на главной пешеходной улице. Нарушителей пока, правда, хватает. Люди все равно заезжают в пешеходную зону – не останавливают даже штрафы. За такое нарушение могут наказать на 500 рублей.

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