Разрушительный тайфун дотянулся до Камчатки

Разрушительный тайфун, что бушевал накануне в Японии, все-таки дотянулся до Камчатки – на юге региона река вышла из берегов, мост просто смыло. Отрезанным от мира оказался целый поселок, в нем проживают около сотни человек. К делу подключилась прокуратура.

Первые запрещающие знаки для электросамокатов появились в Сочи. Таблички "проезд запрещен" теперь можно встретить на главной пешеходной улице. Нарушителей пока, правда, хватает. Люди все равно заезжают в пешеходную зону – не останавливают даже штрафы. За такое нарушение могут наказать на 500 рублей.

Подробнее о новостях в российских регионах – на телеканале Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.