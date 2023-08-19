В Пакистане несколько христианских храмов подверглись атаке радикальных мусульман. Причиной стали слухи о том, что в одной из церквей собираются сжечь коран. Возмущенные верующие разгромили и подожгли несколько обителей. Местные власти были вынуждены ввести в город войска. Армейские подразделения разогнали вандалов, обошлось без жертв.

В Индонезии соревнования по ловле уток едва не закончились трагедией. Наплыва зрителей не выдержал подвесной мост над мелководной рекой. Конструкция рухнула с высоты более десятка метров. Нескольким людям понадобилась медицинская помощь.

Мощное наводнение произошло на юге Германии. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов. Потоки воды заполонили улицы и тротуары. На видеороликах, которые публикуют жители, видно, как по городу плывут машины. Затоплены первые этажи домов. Грязные потоки воды сносят все на своем пути. В крупных городах отменены авиарейсы из-за затопления взлетно-посадочных полос.

Страдает из-за аномальных осадков и Аргентина. Грозовые ливни залили Буэнос-Айрес. Повалены деревья, вода затопила дома. Потоки проникли и в общественного транспорт. Пассажиры автобуса сидят по колено в воде. По данным местных метеорологов, выпало 200% нормы осадков.

В Канадском Келоуне объявлено чрезвычайное положение. К городу приближается пламя лесных пожаров. Спасателям отданы приказы о начале эвакуации местных жителей. Небо над городом окрасилось в красныйй цвет. При этом ощущался сильный запах гари.

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