Бетономешалка застряла в Северном тоннеле в Москве и заблокировала проезд. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Инцидент произошел при въезде на Курскую улицу. Движение на этом участке невозможно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.