Столичные спасатели помогали тушить пожары в Рязанской и Владимирской областях

Московские подразделения спасателей помогали тушить на пожарах в Рязанской и Владимирской областях. Сергей Собянин сообщил, что в соседние регионы перебросили еще доптехнику.

Пожарные же спасли от огня деревню Деулино в Рязанской области. Им удалось локализовать верховой пожар, сообщили в МЧС. Уже в трех районах режим ввели ЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.