Движение на улице Бутлерова восстановили после ДТП с участием трех машин. Камеры зафиксировали момент аварии.

В выезжающий с заправки автомобиль на полной скорости врезалась легковую машину. От мощного удара машина отлетела в соседний автомобиль. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.