Шесть лесных пожаров вспыхнули в Рязанской области. В огне – около 180 гектаров. Дождей, которые могли бы помочь пожарным, не будет около 10 дней, рассказали синоптики.

Осложнили ситуацию жара и сильный ветер. Стали тушить пожар и с земли, и с воздуха. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.