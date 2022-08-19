Около 6 тыс га леса затронули пожары в Рязанской области

Пожары в Рязанской области затронули в общей сложности около шести тысяч гектаров леса. Об этом сообщают в региональном МЧС.



В данный момент огонь бушует на площади около 180 гектаров. Тушение осложняется из-за сильного ветра. Пожар сложный и с точки зрения погодных условий, и с точки зрения рельефа местности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.