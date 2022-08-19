ФСБ уличила жителей Московского региона в переводах денежных средств украинскому фонду

Три жителя Московского региона перевели деньги украинскому фонду, который помогает ВСУ с закупкой беспилотников. Об этом сообщает ФСБ. Всем троим объявлены официальные предостережения, что такие действия могут быть квалифицированы как госизмена.

Также 19 августа сотрудники ФСБ в Краснодаре задержали агента Службы безопасности Украины. Он занимался сбором информации, которую затем передавал в СБУ. Задержанный оказался гражданином России. По информации ФСБ, он сам установил контакты с украинскими спецслужбами и по их заданию передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена", наказание – до 20 лет лишения свободы.

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