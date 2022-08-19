Пожары в Рязанской области затронули около 6 тыс га леса – МЧС

Пожары в Рязанской области затронули в общей сложности около шесть тысяч гектаров леса. Об этом сообщают в региональном МЧС.

В данный момент огонь бушует на площади около 180 гектаров. Тушение осложняется из-за сильного ветра. Прироста площадей за вечер 18 августа и за утро 19 августа практически нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.