На улице Берзарина вспыхнула квартира в многоэтажке. Возгорание произошло на шестом этаже. Как отметили в МЧС, огонь быстро перекинулся на несколько балконов.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.