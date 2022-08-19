Сотрудники ФСБ России в Краснодаре задержали агента Службы безопасности Украины. Он собирал информацию, которую затем передавал в СБУ. То есть, занимался шпионажем. Задержанный – гражданин России.

По информации ФСБ, он установил контакты с украинскими спецслужбами и по их заданию за вознаграждение передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена", наказание – до 20 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.