В зоне природного пожара в Нижегородской области ввели режим ЧС

Под Владимиром горят торфяники на трех гектарах. А в зоне природного пожара в Нижегородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

В Рязанской области действует три очага природных пожаров, именно оттуда гарь приходит в Москву и область. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.