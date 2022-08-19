Около тысячи гектаров активно горят в Нижегородской области

В Нижегородской области активно горит около тысячи гектаров. Тушение осложняется невозможностью добраться до очагов возгорания.

На помощь ждут авиадесантников из Тюмени. По словам губернатора региона Глеба Никитина, у них большой опыт работы в болотистой местности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.