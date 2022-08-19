Новости регионов: в Рязанской области третьи сутки тушат лесной пожар

В Рязанской области уже третьи сутки тушат лесной пожар. Общая площадь возгорания – больше 180 гектаров. В двух районах ввели режим ЧС. В регион прибыли дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. На тушении работают 850 человек, задействовали авиацию. Опасности для населенных пунктов нет, говорят спасатели.

По западному побережью Крыма пронесся смерч. Пострадавших и жертв нет. Повреждена крыша одного из зданий устричной фермы и пять машин. Сейчас в Крыму действует штормовое предупреждение. На полуострове ожидают ливни, грозы и ветер до 20 метров в секунду.

Одна из самых известных достопримечательностей Сахалина – ворота Тории – закрыли для туристов. Это сделано из-за жалоб жителей. Они сообщили, что бетонные плиты могут рухнуть в любой момент. Сейчас памятник огорожен, подойти к нему можно не ближе, чем на два метра. Сами плиты исследуют специалисты.

Моторную лодку без водителя заметили на Гребном канале в Нижнем Новгороде. Очевидцы вызвали полицию. Те решили дождаться, пока в лодке закончится бензин, и она сама остановится. А после отбуксировали "летучего голландца" к берегу. За время ожидания удалось найти и владельца. Мужчина оказался сильно пьян. Он не справился с управлением, выпрыгнул за борт и отплыл к берегу.

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