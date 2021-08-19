В Биробиджане мужчина оставил во дворе дома 15 миллионов рублей

Житель Биробиджана забыл во дворе дома чемодан с 15 миллионами рублей. Нашла его полиция. Об этом сообщили в управлении МВД.

Оказалось, что мужчина так торопился уехать в командировку, что багаж просто вылетел у него из головы. Зазвонил телефон, владелец отвлекся, так и уехал. О забытых миллионах он вспомнил позже, позвонил супруге, она выглянула в окно, а около чемодана уже стояли сотрудники полиции.

Внутри обнаружили деньги, планшет и личные вещи. Возвращали ценную потерю в отделении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.