Тысячи человек покинули жилье из-за пожара "Калдор" на севере Калифорнии

Из-за пожара "Калдор" на севере Калифорнии тысячи американцев уже покинули свои дома. Два человека пострадали.

За сутки площадь возгорания увеличилась в три раза. Огонь прошел территорию в 25 тысяч гектаров. На данный момент более 5 тысяч домов под угрозой.

Также на севере штата продолжает бушевать "Дикси". Огонь сложно тушить из-за жары и ветра. Он уничтожил больше 200 тысяч гектаров леса.

В настоящее время в штатах более 100 крупных очагов. Наиболее тяжелая ситуация в Калифорнии, Орегоне, Монтане и Айдахо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.