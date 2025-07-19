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19 июля, 16:30

Происшествия

Новости мира: автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе

Новости мира: автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе

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Машина влетела в толпу в Лос-Анджелесе. В результате ЧП более 20 человек пострадали, минимум 4–5 из них находятся в критическом состоянии, еще от 8 до 10 – в тяжелом. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное. По неподтвержденным данным, на месте ЧП слышали стрельбу. Пока неизвестно, въехал ли автомобиль в людей намеренно и задержан ли водитель.

Между тем 19 человек пострадали на ярмарке в Дюссельдорфе. Во время фейерверка один из снарядов попал в толпу и взорвался. Люди с ожогами были доставлены в больницу, четверо из них получили серьезные травмы. Ежегодная ярмарка проходит на берегу Рейна и считается одним из крупнейших народных праздников в Германии. Ежегодно его посещают около 4 миллионов человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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