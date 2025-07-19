Новости регионов: спасатели эвакуировали туриста в горах Кабардино-Балкарии

Одиночное восхождение в горах Кабардино-Балкарии закончилось спасательной операцией. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать туриста, который получил травму ноги, и не смог спуститься. Спасатели на носилках доставили пострадавшего в поселок и передали медикам.

Тем временем сотрудники ГАИ Архангельского района Башкирии выясняют обстоятельства аварии с погибшим. ДТП произошло на 52-м километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк. Водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Polo. В результате лобового столкновения, водитель Volkswagen скончался до приезда скорой. Четверо участников происшествия попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.