Двухэтажное нежилое здание загорелось на юго-востоке Москвы

Двухэтажное нежилое здание загорелось на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, людей внутри нет, сведения о пострадавших не поступали. По данным из открытых источников, в горящем здании находится автосервис, а рядом располагаются Угрешские бани. Задействованы более 100 человек и 30 спецмашин. Кроме того, используется вертолет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.