Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 23:45

Происшествия

Двухэтажное нежилое здание загорелось на юго-востоке Москвы

Двухэтажное нежилое здание загорелось на юго-востоке Москвы

Появились кадры ДТП на улице 1905 года в Москве

Газопровод взорвался в ЮАР, есть пострадавшие

Женщина ногой выбила турникет в столичном метро

Ferrari врезалась в забор на улице 1905 года в Москве

"Московский патруль": фигурантов по делу телеграм-канала "Кремлевская прачка" арестовали

"Московский патруль": подростка, ударившегося отдыхающего в Парке Горького, задержали

"Московский патруль": в Басманный суд доставили одного из самых разыскиваемых преступников

"Московский патруль": полиция задержала торговцев инъекциями смерти

Американский танк попал в ДТП с шестью машинами в Австралии

Двухэтажное нежилое здание загорелось на Угрешской улице на юго-востоке Москвы. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС, людей внутри нет, сведения о пострадавших не поступали. По данным из открытых источников, в горящем здании находится автосервис, а рядом располагаются Угрешские бани. Задействованы более 100 человек и 30 спецмашин. Кроме того, используется вертолет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика