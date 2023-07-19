Детонация боеприпасов произошла на войсковом полигоне в Крыму.

Звуки взрывов слышны на горящем войсковом полигоне в Крыму. Детонация боеприпасов продолжается. Об этом сообщил глава госсовета республики Владимир Константинов.

По его оценкам, на ликвидацию последствий пожара в Кировском районе уйдет день или два. На такое же время эвакуируют жителей ближайших сел. Для них развернули пункты временного размещения в двух школах. Там организовали горячее питание, работают медицинские кабинеты.

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