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11:30

Происшествия

Детонация боеприпасов произошла на войсковом полигоне в Крыму.

Детонация боеприпасов произошла на войсковом полигоне в Крыму.

В пункт временного размещения доставили первых 18 человек из Кировского района в Крыму

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Звуки взрывов слышны на горящем войсковом полигоне в Крыму. Детонация боеприпасов продолжается. Об этом сообщил глава госсовета республики Владимир Константинов.

По его оценкам, на ликвидацию последствий пожара в Кировском районе уйдет день или два. На такое же время эвакуируют жителей ближайших сел. Для них развернули пункты временного размещения в двух школах. Там организовали горячее питание, работают медицинские кабинеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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