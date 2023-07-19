Трассу "Таврида" перекрыли в Кировском районе Крыма

В Кировском районе Крыма перекрыли трассу "Таврида". Транспорт перенаправляют на трассу Белогорск – Феодосия.

Как пояснил глава республики Сергей Аксенов, это связано с пожаром, который произошел на полигоне неподалеку от трассы. Он также рассказал, что лично возглавил оперативный штаб, созданный для ликвидации последствий ЧП.

Штаб уже опубликовал для автомобилистов альтернативную схему движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.